Раздосадованный Трамп пророчит нам ещё три года Спецоперации

Гарибян Сусанна

Всё предложенное Трампом сделано в интересах США,тут вам и переход АЭС под контроль США, и отмена санкций против России, которые нам только во благо. И возобновление торговых отношений, чем он с нами торговать собирается? Ножки Буша нам не нужны Кола и жевательная резинка и подавно. У нас есть всё, что надо, а бизнес с США нужен только богачам, чтобы с новой силой грабить Россию. Открыть для америкосов Днепр, значит обеспечить возрождение их био- лабораторий, работающих против нашего народа. Харьков отдать, в честь чего, это русский город, который строили, а после войны восстанавливали русские люди. А тут ещё и указание на то, что Россия должна восстановить Украину, а кто наши города и сёла и посёлки на Курщине, Брянщине будет восстанавливать? СВО давно уже не просто операция, это битва добра со злом, где погибали наши дети и внуки. Пойти на такой договор, значит предать их. Пусть Трамп занимается своей страной и нечего лезть в нашу. Правда на нашей стороне и Бог с нами. Нацизм надо вырвать с корнем, даже, если придётся за это ещё повоевать.