Рейтер добыл список требований, которые США собирались предъявить Украине и России. Идея Трампа была такой: он предлагает Зеленскому и Путину компромисс, то есть сделку терпимую, но неприятную для обоих сторон.
Раздосадованный Трамп пророчит нам ещё три года Спецоперации
Комментарии
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ВладимиР
Интересно, на скольких страницах напечатан этот, так называемый, "мирный договор"? Я бы предложил Трампу повесить его у себя в сортире и воспользоваться по назначению! А кокаиновому выродку нужно, просто, удавиться!
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9 час.
Николай Арзамасцев
Неудачная шутка Трампа о Запорожской АЭС и о Кинбурнской косе, пусть даже не мечтает! Перед названиями Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Трамп забыл добавить слова "географические границы". А гарантами установления постоянного прекращения огня пусть выступает специальная коалиция европейских стран, для России важно их документальные подтверждения провокаций и обстрелов со стороны Украины, которые ОБЯЗАТЕЛЬНО будут!
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8 час.
Гарибян Сусанна
Всё предложенное Трампом сделано в интересах США,тут вам и переход АЭС под контроль США, и отмена санкций против России, которые нам только во благо. И возобновление торговых отношений, чем он с нами торговать собирается? Ножки Буша нам не нужны Кола и жевательная резинка и подавно. У нас есть всё, что надо, а бизнес с США нужен только богачам, чтобы с новой силой грабить Россию. Открыть для америкосов Днепр, значит обеспечить возрождение их био- лабораторий, работающих против нашего народа. Харьков отдать, в честь чего, это русский город, который строили, а после войны восстанавливали русские люди. А тут ещё и указание на то, что Россия должна восстановить Украину, а кто наши города и сёла и посёлки на Курщине, Брянщине будет восстанавливать? СВО давно уже не просто операция, это битва добра со злом, где погибали наши дети и внуки. Пойти на такой договор, значит предать их. Пусть Трамп занимается своей страной и нечего лезть в нашу. Правда на нашей стороне и Бог с нами. Нацизм надо вырвать с корнем, даже, если придётся за это ещё повоевать.
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7 час.
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