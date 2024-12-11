Предсказано достижение порога потепления к 2060 году

Группа ученых из Университета штата Колорадо, Стэнфордского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха предсказала, что пороговые значения регионального потепления, такие как 1,5 градуса Цельсия, могут быть достигнуты быстрее, чем считалось ранее.
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