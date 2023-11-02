Захарова: идея Франции о создании коалиции против ХАМАС чревата эскалацией

Nikolay Zakharov

Кто бы сомневался,что страны-колонизаторы будут горой отстаивать государство-завоеватель:Израиль,но весь арабский мир думаю их сгонит,хватит науправлялись "полуживотными", евреям нет места на земле,они осквернили ее своим присутствием.