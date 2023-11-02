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Захарова: идея Франции о создании коалиции против ХАМАС чревата эскалацией

Захарова: идея Франции о создании коалиции против ХАМАС чревата эскалацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение французских властей о создании коалиции в целях борьбы с ХАМАС может привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

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Комментарии
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Александр Дамиров
Захарова умница!
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1 д.
Nikolay Zakharov
Кто бы сомневался,что страны-колонизаторы будут горой отстаивать государство-завоеватель:Израиль,но весь арабский мир думаю их сгонит,хватит науправлялись &quot;полуживотными&quot;, евреям нет места на земле,они осквернили ее своим присутствием.
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21 час.
НС
Николай Савинов
Дебил Макрон,он не знает обстановки во Франции.Франция заполнена мусульманами.Как только иностранный легион поднимется в воздух,с направлением на Израиль.Во Франции начнется резня французов.Вархоломеевская резня покажется,детской шалостью.
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21 час.

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