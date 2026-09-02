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Царьград

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Следственный комитет задержал Мониаву за фейки о русской армии

Следственный комитет задержал Мониаву за фейки о русской армии

Мониаву задержали по подозрению в распространении фейков о русской армии. Следственное управление СКР по ЮАО ведет дело.

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