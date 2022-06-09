Вынос мозга в отношениях: почему это происходит?

Вынос мозга — это процесс несовпадения взглядов и мировоззрения в локальной ситуации, когда один из партнёров, чаще девушка, требует от своей второй половинки «непонятно чего», выражает обиду, высказывает расплывчатые претензии, скандалит, устраивает истерику.
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