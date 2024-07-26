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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о новом лимите в КХЛ: «Едут ветераны-середняки из АХЛ или Европы, вот и вся «реформа». Опытные россияне вынуждены смотреть на парад сомнительных иностранцев»

– Складывается впечатление, что КХЛ оказалась не готова, что на нее свалится такая власть. Для меня это не сюрприз, политика лиги в последние годы не просмаривается.

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