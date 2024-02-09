На Краснолиманском направлении: бойцы группировки «Центр» поразили около 140 выявленных целей ВСУ

Подразделения группировки «Центр» за сутки поразили около 140 целей украинских войск, в том числе районы скопления живой силы, техники, огневых средств, четыре опорных пункта и около 50 артиллерийских позиций.
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