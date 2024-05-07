Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше

Накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце В последние недели на Солнце участились вспышки – лишь за сутки 5 мая произошло свыше 20 подобных событий, которые грозят Земле мощными магнитными бурями.