Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше

Накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце В последние недели на Солнце участились вспышки – лишь за сутки 5 мая произошло свыше 20 подобных событий, которые грозят Земле мощными магнитными бурями.
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