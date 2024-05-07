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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше

Алтайский физик рассказала, почему магнитных бурь стало больше

Накануне ученые стали свидетелями одной из крупнейших за последние несколько лет вспышечной активности на Солнце В последние недели на Солнце участились вспышки – лишь за сутки 5 мая произошло свыше 20 подобных событий, которые грозят Земле мощными магнитными бурями.

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