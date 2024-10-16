«Дары смерти» от Пентагона: НАТО может передать Киеву крылатые ракеты и системы закрытой спецсвязи

Альянс получил команду работать по «плану Зеленского» или просто подбадривает «пингвинов с Банковой»? Главком объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи подготовил список систем вооружения и техники, которые помогут ВСУ в борьбе с Россией.