«Дары смерти» от Пентагона: НАТО может передать Киеву крылатые ракеты и системы закрытой спецсвязи

Альянс получил команду работать по «плану Зеленского» или просто подбадривает «пингвинов с Банковой»? Главком объединенных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи подготовил список систем вооружения и техники, которые помогут ВСУ в борьбе с Россией.
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