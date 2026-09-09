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proavto21

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Как уберечь автомобиль от жары: главные ошибки водителей летом

Летний сезон для автомобилиста — это не только пора отпусков и дальних поездок, но и период, когда машина подвергается настоящему испытанию на прочность.

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