Китай заявил о намерении усилить сотрудничество с БРИКС

Китай усиливает технологическое и индустриальное сотрудничество с БРИКС. На саммите в Нью-Дели представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил о намерении развивать партнерство, поддержанное Индонезией для устойчивого роста ассоциации.
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