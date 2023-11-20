Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

В США в возрасте 96-ти лет скончалась жена 39-го президента США Джимми Картера – Розалин Картер.Отметим, Розалин Картер родилась и выросла в небольшом городе Плейнс в штате Джорджия, и вышла замуж за будущего президента США в 1946 году.