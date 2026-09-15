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Царьград

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РУДН принял студентов из Австрии, Чехии и ещё трёх стран

РУДН принял студентов из Австрии, Чехии и ещё трёх стран

Российский университет дружбы народов принял студентов из Австрии, Чехии, Мальдив, Сент-Винсента и Гренадины и Новой Зеландии впервые за пять лет.

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