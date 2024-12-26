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Вице-премьер Чернышенко: Лишь 20% студентов и преподавателей умеют эффективно использовать ИИ

Вице-премьер Чернышенко: Лишь 20% студентов и преподавателей умеют эффективно использовать ИИ

На открытом диалоге "100 вопросов о будущем России" вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что менее 20% студентов и преподавателей умеют эффективно использовать ИИ, подчеркнув необходимость обучения нейронным сетям для повышения эффективности.

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