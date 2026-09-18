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Ученые обнаружили новый вид диких кошек впервые за более чем сто лет

Ученые обнаружили новый вид диких кошек впервые за более чем сто лет

Ученые обнаружили ранее неизвестный вид диких кошек, которому дали название Leopardus tilcayo, или тигровая кошка тилкайо.

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