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Новости Омска

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‼️С 1 марта в Омской области полностью запретят продажу вейпов. Также власти решили «предпринимать санкции» против табачных киосков на остановках - с 1 сентября розничная торговля никотиносодержащей продукцией на остановочных пунктах запрещена.

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