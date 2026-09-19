‼️С 1 марта в Омской области полностью запретят продажу вейпов. Также власти решили «предпринимать санкции» против табачных киосков на остановках - с 1 сентября розничная торговля никотиносодержащей продукцией на остановочных пунктах запрещена.
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