Медианная цена жилья достигла исторического рекорда в $440 600 в США, несмотря на падение продаж

Согласно свежему июньскому отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR), жилищный сектор США продолжает демонстрировать парадоксальную динамику: цены на вторичном рынке недвижимости взлетели до абсолютного исторического максимума, в то время как объемы реальных сделок падают.