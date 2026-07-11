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Медианная цена жилья достигла исторического рекорда в $440 600 в США, несмотря на падение продаж

Медианная цена жилья достигла исторического рекорда в $440 600 в США, несмотря на падение продаж

Согласно свежему июньскому отчету Национальной ассоциации риелторов (NAR), жилищный сектор США продолжает демонстрировать парадоксальную динамику: цены на вторичном рынке недвижимости взлетели до абсолютного исторического максимума, в то время как объемы реальных сделок падают.

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