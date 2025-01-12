Аналитик Слебода: Зеленский боится сдаваться из-за провала в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский боится сдаваться после провала в Курской области. Об этом заявил аналитик по международным отношениям и безопасности Марк Слебода в интервью журналистке Рэйчел Блевинс.
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