Карасин сообщил, что в ходе встречи в Эр-Рияде РФ и США обсудили многие проблемы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В ходе переговоров России и США, которые состоялись в понедельник в Саудовской Аравии удалось обсудить много проблем, рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин.