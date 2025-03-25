Карасин сообщил, что в ходе встречи в Эр-Рияде РФ и США обсудили многие проблемы

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В ходе переговоров России и США, которые состоялись в понедельник в Саудовской Аравии удалось обсудить много проблем, рассказал глава комитета Совета Федерации по международным делам, один из участников российской делегации в Эр-Рияде Григорий Карасин.
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