Бивол нокаутировал Зинада и защитил титулы чемпиона мира

Россиянин одержал победу техническим нокаутом.фото: wbaboxing.com--> Российский боец Дмитрий Бивол победил ливийца Малика Зинада и защитил титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжёлом весе.
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