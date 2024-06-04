Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК провел встречу с делегацией Кыргызстана

Пекин, 3 июня /Синьхуа/ -- Заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Цзяньчао в понедельник в Пекине провел встречу с делегацией Кыргызстана во главе с председателем Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша /парламента/ Кыргызской Республики Уланом Примовым.