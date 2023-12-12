В Новой Каховке отключено электричество

Сотрудникам Новокаховского РЭС необходимо провести ремонтные работы на инфраструктурных объектах.Пресс-служба Новокаховского РЭС сообщает, что сегодня было отключено электричество в селе Плодовое и в Таврийске по улицам Северная, Солодухина, Таврическая, 8-ого марта, Вокзальная и частично на Каховской.