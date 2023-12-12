Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Медведев
    Кто эти "поклонники творчества важного и дорогого человека"? Всё та же гнилая либерда? Всех подписантов взять на заме...Поклонники подпис...
  • Валентина Косинова (пендлишак)
    Под фанеру?Поклонники подпис...
  • Evgenija Palette
    Этих выеб-ков надо, прямо с места преступления, свозить в ОТДЕЛЫ МИЛИЦИИ, и держать их там, пока мамаши ССАТЬ НЕ ПЕРЕ...Чужое - не святое...

В Новой Каховке отключено электричество

В Новой Каховке отключено электричество

Сотрудникам Новокаховского РЭС необходимо провести ремонтные работы на инфраструктурных объектах.Пресс-служба Новокаховского РЭС сообщает, что сегодня было отключено электричество в селе Плодовое и в Таврийске по улицам Северная, Солодухина, Таврическая, 8-ого марта, Вокзальная и частично на Каховской.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх