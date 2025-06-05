MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Иван Наблюдатель
    Вижу, как хорошо жить тем,кто плавает по поверхности.На инвестициях в ...
  • Ингерман Ланская
    даааа, хреново жить наблюдателямНа инвестициях в ...
  • Иван Наблюдатель
    Зато у вас мозгов хватило не понять мой гнев. В анонсе есть ссылка на эту страницу. Прихожу. А мне предлагают перейти...На инвестициях в ...

Uber добавляет новый тип аккаунта с более простым пользовательским интерфейсом для пожилых людей

Uber добавляет новый тип аккаунта с более простым пользовательским интерфейсом для пожилых людей

Сегодня Uber представил новый тип учетной записи под названием «Senior Accounts» (Учетные записи для пожилых людей), предназначенный для пожилых пользователей, который обеспечивает более простое использование приложения благодаря таким функциям, как обновления о поездках для членов семьи, сохраненные пункты назначения и возможность использовать карту члена семьи для оплаты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх