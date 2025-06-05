Uber добавляет новый тип аккаунта с более простым пользовательским интерфейсом для пожилых людей

Сегодня Uber представил новый тип учетной записи под названием «Senior Accounts» (Учетные записи для пожилых людей), предназначенный для пожилых пользователей, который обеспечивает более простое использование приложения благодаря таким функциям, как обновления о поездках для членов семьи, сохраненные пункты назначения и возможность использовать карту члена семьи для оплаты.