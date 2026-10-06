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Царьград

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Правительство ЯНАО проведёт форум "Жизнь героя" в ноябре

Правительство ЯНАО проведёт форум "Жизнь героя" в ноябре

Форум "Жизнь героя" пройдёт в Ноябрьске на Ямале с 20 по 23 ноября. На мероприятие приглашаются ветераны и участники специальной военной операции, их семьи и волонтёры.

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