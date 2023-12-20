Зеленский готов к побегу: Особняк во Флориде и многочисленная охрана уже ждут его. Время отлета — начало 2024 года

Так на что же рассчитывал бывший комик, когда решил пойти не только против всех существующих правил, но и против элементарного здравого смысла? Недавно наконец эта тайна раскрылась, и пазл так сказать сложился.
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