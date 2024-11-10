Дилеры готовятся к замене 100 тысяч дефектных двигателей в популярных автомобилях Toyota

Toyota готовится к одному из самых крупнейших и дорогих отзывов в своей истории. Дилерские центры компании в США объявили, что готовы к замене порядка 100 тысяч дефектных моторов, которые устанавливались в популярный на местном рынке пикап Tundra и внедорожник Lexus 2022 и 2023 модельных годов.
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