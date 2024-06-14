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Карадениз о решении возглавить «Рубин-2»: «В России чувствую себя в безопасности. Всегда знал, что тут все нормально. Не смотрел на уехавших легионеров»

— Почему вам так нравится в Казани, в России? Сейчас многие иностранцы, в том числе футболисты-легионеры, стараются не приезжать в нашу страну из-за геополитической обстановки, а вы вернулись.

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