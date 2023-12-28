Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 210 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Domnenko
    Какой-то он стал пидарообразный, этот экс голкипер...Экс-голкипер сбор...
  • Александр Ширай
    Раньше дельфины сами выбрасывались, а теперь выбрасывают кокс - осознали вред))В Австралии на пл...
  • Галина Друзина
    Выдворить всех мигрантов из страны вместе с семьями, то ли ещё будет в праздничные дни.В Якутии мигранты...

"Известия" выяснили последствия вечеринки Ивлеевой для шоу-бизнеса

"Известия" выяснили последствия вечеринки Ивлеевой для шоу-бизнеса

"Голая" вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", серьезно отразилась на деятельности присутствовавших на мероприятии звезд шоу-бизнеса, среди которых были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган и многие другие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх