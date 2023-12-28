"Известия" выяснили последствия вечеринки Ивлеевой для шоу-бизнеса

"Голая" вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой в московском клубе "Мутабор", серьезно отразилась на деятельности присутствовавших на мероприятии звезд шоу-бизнеса, среди которых были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Джиган и многие другие.
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