Допросы и пытки продолжались 5 месяцев! Забытый Герой-разведчик (2021)

Сегодня имя этого капитана НКВД и Героя Советского Союза Лягина Виктора Александровича, помнят наверно только в городе Николаев.
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