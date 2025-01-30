США вводят закон о налоговых льготах для разработчиков микросхем, а также расширяют льготы для производителей микросхем

Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA) приветствует принятие Палатой представителей Конгресса США двухпартийного Закона о развитии полупроводниковых технологий и исследований (STAR), который продлевает действие раздела 48D Закона CHIPS and Science Act, или инвестиционного кредита для передового производства (AMIC).
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