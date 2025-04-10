До 184 человек возросло число погибших при обрушении крыши клуба в Доминикане

Жертвами обрушения крыши ночного клуба в Санто-Доминго числятся 184 человека. Об этом 9 апреля написала газета Listin Diario со ссылкой на главу центра по чрезвычайным ситуациям Доминиканской Республики Хуана Мануэля Мендеса.
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