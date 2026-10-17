На фоне «медового месяца» с Россией самолёт США провёл разведку у наших границ Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II начал патрулирование над Эстонией и Латвией недалеко от границы с Россией.
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