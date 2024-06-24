Константин Самарин

Запреты на плановые и внеплановые проверки кто вводил? Правильно, кабмин. А для чего? Чтобы не мешать развитию бизнеса их родственникам. И плевать, что это развязало руки подобным компаниям. Так может, заодно с главами компаний, надо привлечь к ответственности и министров, протащившим такое постановление? И сменивших кресла, и ныне действующих, но упорно не желающих снятия запретов. А ведь по сути, что такое "плановая проверка"? А это когда производитель заранее знает, когда к нему приедут ревизоры, и значит модет спокойно подготовиться, на некоторое время подтянув производство до тр4буемых стандартов. А после отъезда облагодениствованных проверяющих, снова до следующей плановой проверки, можно творить, что угодно, и как угодно. Внеплановая проверка-только по жалобе, то-есть, только тогда, когда что-то уже случилось... Вот вам и результат: сотни пострадавших, десятки в р4анимации. Зато у родственников министров производство расширяется, при минимальных затратах. Так почему-же спрос дложен быть только с предпринимателей, а те, кто лоббировал запрет проверок останутся в стороне?