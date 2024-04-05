Что будет, когда на украинском поле боя сойдутся русские и французы?

В русской истории нашим воинам приходилось не раз "встречаться" с «лягушатниками» на фронте, итог один: русские были после этих "встреч" в Париже! Ну что "лягушатники", хотите чтоб русские ещё раз "побывали" в Париже!?

Надежда Белугина

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ: Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…