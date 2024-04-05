Нашим воинам очень не терпится встретиться с «лягушатниками» на фронте «Ничего не исключено», — ответила глава нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пиве на прямой вопрос журналиста телеканала «Ми — Україна» о вводе французских войск в Украину.
Что будет, когда на украинском поле боя сойдутся русские и французы?
Комментарии
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Иван Щукин
В русской истории нашим воинам приходилось не раз "встречаться" с «лягушатниками» на фронте, итог один: русские были после этих "встреч" в Париже! Ну что "лягушатники", хотите чтоб русские ещё раз "побывали" в Париже!?
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Надежда Белугина
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ: Вам не видать таких сражений!.. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел. Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой!.. Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…
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13 час.
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