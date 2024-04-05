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Что будет, когда на украинском поле боя сойдутся русские и французы?

Что будет, когда на украинском поле боя сойдутся русские и французы?

Нашим воинам очень не терпится встретиться с «лягушатниками» на фронте «Ничего не исключено», — ответила глава нижней палаты французского парламента Яэль Браун-Пиве на прямой вопрос журналиста телеканала «Ми — Україна» о вводе французских войск в Украину.

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Комментарии
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Иван Щукин
В русской истории нашим воинам  приходилось не раз &quot;встречаться&quot;  с «лягушатниками» на фронте, итог один: русские были после этих &quot;встреч&quot; в Париже! Ну что &quot;лягушатники&quot;, хотите чтоб русские ещё раз &quot;побывали&quot; в Париже!?
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