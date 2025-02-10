Карающая дипломатия: с помощью санкций Трамп склоняет Тегеран к ядерной сделке

Новая администрация и президент США Дональд Трамп возобновляют печально известную кампанию «максимального давления» на Иран, стремясь свести экспорт нефти Исламской Республики к нулю, чтобы не только ударить по доходам ближневосточного государства, но и сделать Тегеран более «сговорчивым».