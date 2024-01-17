В Смоленске чиновников будут премировать за безупречную и эффективную работу

Губернатор Василий Анохин обозначил требования, при выполнении которых госслужащие смогут рассчитывать на поощрение Государственных служащих Смоленской области будут премировать за «безупречную и эффективную» работу.
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