В России появятся цифровые профили мигрантов. В них объединят данные из нескольких систем

До конца 2024 года в России должна появиться система цифрового профиля для всех приезжающих в страну иностранных гражданКак сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики, в цифровом профиле намерены объединить данные миграционного учета по каждому иностранному гражданину, содержащиеся в разных ведомственных системах.
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