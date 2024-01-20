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В России появятся цифровые профили мигрантов. В них объединят данные из нескольких систем

В России появятся цифровые профили мигрантов. В них объединят данные из нескольких систем

До конца 2024 года в России должна появиться система цифрового профиля для всех приезжающих в страну иностранных гражданКак сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики, в цифровом профиле намерены объединить данные миграционного учета по каждому иностранному гражданину, содержащиеся в разных ведомственных системах.

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