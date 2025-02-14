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Миноритарным акционером «Ювентуса» стала криптокомпания Tether, эмитент USDT

Размер приобретенной доли не уточняется, однако есть информация, что речь про 2,5%. В заявлении Tether говорится, что инвестиции в клуб носят стратегический характер.

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