В Москве проходит Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

В Москве стартовал Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».
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