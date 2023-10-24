В Москве проходит Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»

В Москве стартовал Окружной этап Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».