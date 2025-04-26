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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ткачак – 3-й игрок в истории «Флориды», набравший 50 очков в плей-офф

Нападающий «Пантерс» забросил шайбу в 3-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (1:5, 2-1 в серии).

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