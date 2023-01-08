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Хави об 1:0 с «Атлетико»: «Три золотых очка. Мы играли не так хорошо, но вытерпели и претендуем на титул»

Тренер «Барселоны» назвал «золотыми» очки, набранные в матче с «Атлетико» (1:0). «Это три золотых очка.

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