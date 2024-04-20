"Хладнокровное убийство": В МИД рассказали, почему ВСУ целили в военкора Ерёмина

Гибель военного корреспондента Семёна Ерёмина в МИД России назвали "хладнокровным убийством".Хладнокровным убийством назвала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова удар украинской армии, в результате которого погиб военный корреспондент "Известий" Семён Ерёмин.
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