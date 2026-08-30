Аргументы недели Кирилл Кабанов — о законодательстве в сфере миграции Какие законы принимаются в миграционной сфере? И, главное, как они работают на практике? Рассказывает Кирилл КАБАНОВ – член президентского Совета по правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета.
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"лоббистские силы сумели переломить ситуацию в свою пользу: несколько регионов (точнее, совсем немного регионов), которые я по понятным причинам не называю, объединились и добились принятия другого решения – компромиссного."
А я вот не понимаю этих "понятных причин"!! Поименно, пожалуйста!!!
Запретить ввоз семей мигрантов,ограничить их проживание по работе и отправлять обратно в свою страну
Видимо у Путина руки коротки, чиновники и бизнеслоббисты клали на его указы. Деньги не пахнут. А взяточники из мвд только и рады. Надо срочно, сейчас отменить двойное гражданство для всех и на время закрыть полностью границы для средней азии. За время паузы силовым методом депортировать нелегалов и семьи мигрантов. Кратно усилить уголные санкции да коррупцию. Так надо. Но!!!!!! Опять же, деньги не пахнут.
Нужно крышевателей миграции сажать лет на дцать за причинение стране значимого урона!!! Только тогда начнется правильная миграционная политика! А сегодня надо все социальные выплаты членам семей мигрантов относить за счет тех, кто пригласил мигрантов на работу!