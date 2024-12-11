Арктический холод: погода в Крыму в четверг

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек – РИА Новости Крым. В четверг арктический холодный фронт вызовет на полуострове мокрый снег, в горах снег, днем в южных, центральных районах и в горах сильные осадки; отложение мокрого снега.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии