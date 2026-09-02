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В Перми ликвидировали открытое горение на производственном объекте

В Перми ликвидировали открытое горение на производственном объекте

На производственном объекте в Перми ликвидировали открытое горение. Об этом сообщило МЧС России. «В Перми огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на производственном объекте», — говорится в сообщении ведомства.

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