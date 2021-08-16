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Способы получения государственных услуг

Способы получения государственных услуг

Государственное учреждение -Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Джанкойском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает, что сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из дома, – через интернет.

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