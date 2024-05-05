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Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примут «Каролину», «Даллас» сыграет с «Вегасом» при 3-3 в серии

«Даллас» сыграет против «Вегаса» в седьмой игре серии первого раунда. НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Даллас – Вегас Дата проведения 6 мая, 02.

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