Расчеты гаубиц "Гвоздика" разгромили технику и пехоту ВСУ в курском приграничье

Минобороны РФ Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) в составе группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили боевую технику и пехоту ВСУ, а также сорвали подвоз снарядов в приграничном районе Курской области.