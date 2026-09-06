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120 организаций, включая Google и Anthropic, подписали призыв OpenAI о коллективной киберзащите

120 организаций, включая Google и Anthropic, подписали призыв OpenAI о коллективной киберзащите

OpenAI выступила с инициативой объединения усилий в сфере кибербезопасности. Компания опубликовала открытое письмо, которое уже поддержали более 120 организаций из технологической отрасли, сферы кибербезопасности, правительственных структур и операторов критической инфраструктуры.

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