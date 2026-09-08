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Три участка дорог Барнаула готовят к масштабному обновлению

Три участка дорог Барнаула готовят к масштабному обновлению

Заказчиком выступает городской комитет по дорожному хозяйству и транспорту В Барнауле планируют разработать проектно-сметную документацию для ремонта трех участков городской дорожной сети.

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